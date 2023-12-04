Ozan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ozan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ozan ne demek? Ozan isminin anlamı nedir?
OZAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ozan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı.
- Oğuz Türklerinin, saz ozanlarına verdikleri ad.
OZAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ozan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ozan adını koymak caizdir.