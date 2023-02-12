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Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Özbekistan'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin 5 kargo uçağıyla depremzedelere ulaştırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:28
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Özbekistan depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı
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İnsani yardımları organize eden Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, "Gençler Geleceğimiz" Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yardım kampanyası kapsamında son günlerde ülke genelinde toplanan yardımların Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine 5 kargo uçağıyla ulaştırıldığı, insani yardımların giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca 10 Özbek aşçının depremlerden etkilenen bölgelerde günde 2 öğün yemek dağıttığı da aktarıldı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada da depremlerde yaşamını yitiren 3 Özbek vatandaşının naaşının uçakla Özbekistan'a ulaştırıldığı belirtildi.

Deprem bölgesindeki çalışmalarda Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi yer alırken, kurdukları sahra hastanesinde 71 Özbek sağlık görevlisi görev yapıyor.

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