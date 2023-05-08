Özbekistan erken seçime gidiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 9 Temmuz’da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Özbekistan erken seçime gidiyor

Özbekistan’da 30 Nisan’da yapılan referandumla kabul edilen ve 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren anayasal değişiklikler gereği ülkede erken seçim kararı alındı. Kararname metni Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı. Kararnamede, Anayasa’nın 110 ve 128. maddeleri gereği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 9 Temmuz’da yapılacağı ifade edildi.

Özbekistan’da 30 Nisan’da yapılan referandumda anayasal değişiklikler yüzde 90 oyla kabul edilmişti. 1992’de kabul edilen anayasanın yüzde 65’i yenilenmiş, madde sayısı 128’den 155’e çıkarılmıştı.

Anayasa’da Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan senato üye sayısı 100’den 65’e düşürülmüş, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı. Anayasal değişikliklerle ülkede ölüm cezası ve Özbekistan vatandaşının yabancı bir ülkeye iadesi yasaklandı.

İslam Kerimov’un vefatından sonra 2016’da cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev, 2021 seçimlerinde 5 yıl süreyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

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