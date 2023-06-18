Özcan Deniz iKuruçeşme Açıkhava sahnesini salladı. İlk kez çıktı

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, dün akşamKuruçeşme Sahnesi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayan sahnede, Deniz'in eşi Samar Dadgar da yer aldı.

Özcan Deniz iKuruçeşme Açıkhava sahnesini salladı. İlk kez çıktı

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, dün akşam Paraf Kuruçeşme Sahnesi'nden tam anlamıyla rüzgar gibi geçti.

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İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Deniz hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.

"BANA DA ÇOK İYİ GELDİ"

Kuruçeşme'de sevenleriyle ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, "Televizyona, sinemaya ara verip sahnelere geri dönme sebebim aslında 30'uncu yılımızı kutlamaktı böyle kanlı, canlı, hep beraber. İki yıldır sahnedeyim ve böyle dolu dolu geçmesi bana da çok iyi geldi" sözleriyle tüm hayranlarına teşekkürlerini iletti.

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Geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarının yanı sıra birçok tarzda da şarkı seslendiren sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere tam bir müzik ziyafeti çekti. 'Dön Desem' dedi duygulandırdı, 'İllallah,' Bahçe Duvarı' ile yerine oturtmadı. Orhan Gencebay'dan Neşet Ertaş'a uzanan repertuvarıyla dinleyicilerini büyüledi.

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Yıllara meydan okuyan efsane şarkılarını seslendiren başarılı sanatçıya hayranları ve en önde oturan eşi Samar Dadgar da eşlik etti.

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Yaklaşık iki saatlik performansını 'Meleğim' şarkısıyla sonlandıran Özcan Deniz, alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

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