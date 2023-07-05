Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. 7 ay önce evlenmişlerdi

Ocak ayında Özcan Deniz ile nikah masasına oturan modacı Samar Dadgar'ın eşiyle yaptığı paylaşıma çocuklu aile emojisi koyması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Çift, bebek iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. 7 ay önce evlenmişlerdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile evliliği olaylı bir şekilde biten 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu.

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Sosyal medya hesabından Deniz'i öptüğü fotoğrafı paylaşan modacının eklediği çocuklu aile emojisi akıllara bebek iddiasını getirdi.

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SESSİZ KALDILAR
Yoğun iş temposuna ara veren çift, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı. Güzel havanın tadına çıkaran Deniz ve eşi, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu. Ünlü modacının paylaşımı akıllara hamilelik iddiasını getirse de çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Ocak ayında sessiz sedasız evlenen ikilinin bebek beklediği iddia edilmiş, çift de kısa süre içinde yalanlamıştı.

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