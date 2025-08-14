Özcan Deniz’in ailesinde yeni kriz! Samar Dadgar’dan kan donduran itiraf! Kadriye Deniz şiddet mi uyguladı?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemden düşmüyor. Deniz, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile geçmişte sorunlar yaşamıştı.

Bir süredir ağabeyiyle arası açık olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu vurgulayarak dikkat çekti.

Ailesine karşı sert bir duruş sergileyen Özcan Deniz, 'Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm' diyerek hislerini dile getirdi.

Özcan Deniz’in ailesi ve kardeşleriyle yaşadığı problemler sürerken, annesi Kadriye Deniz hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemini sarstı.

Şubat 2025’te basına yansıyan iddialara göre, Kadriye Deniz, istemediği gelini Samar Dadgar’a şiddet uyguladı.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, “Samar hakkında şunu duyduk, bana anlatanlar şöyle söyledi: Feyza Hanım’dan olan oğluna Samar çok iyi bakıyormuş ama son zamanlarda Feyza Hanım’a gidip gelmeye başladığı için çocuk, Samar’a karşı dolduruşa getirilmiş.

Samar da daha önce Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorunlar yaşamış. Samar’ın fotoğraflarına dikkat edin, şişlikler var. Bunlar bana anlatılanlar. Samar, Özcan Bey’in annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş.” şeklinde konuştu.

Şarkıcı Özcan Deniz ve ailesi arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak lüks villa kriziyle yükselen anlaşmazlık sonrası Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan art arda çarpıcı açıklamalar geldi.

İstenmeyen gelin olarak görülen Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Dadgar, sosyal medya hesabından şaşırtıcı ifadeler kullandı.

“KİMSE BANA BÖYLE KÖTÜ SÖZLER SÖYLEMEMİŞTİ”

“Özcan ailesine karşı başta beni uyarmıştı, ‘Mesafeni koru, bunlar böyle’ diye. Gel zaman git zaman asla geçmişi olmayan kavga kıyamet olmadan her şey sıradan ve normalmiş gibi bir günde Yurda Hanım’a ‘Günaydın’ dedim. Kendisi bana kendine yakışan bir üslup ile ‘Günaydın o... seni F’dan beter edeceğim, defol git buradan’ dedi.

Şoka uğradım daha önce kimse bana böyle kötü sözler söylememişti. Telefonumu da masaya bırakmıştım. Benimle böyle konuşamazsınız deyip odaya gittim. O sırada Özcan banyoya giriyordu, ona durumu anlattım. ‘Hazırlan çıkacağız, gideceğiz buradan’ dedi. Sonra telefonumu aşağıda unuttuğumu hatırladım, indim telefonu aldım tam merdivenden çıkıyordum, Yurda bana deli gibi bağırdı. ‘Bana küfür edemezsin’ dedi, o an bir komplonun içinde olduğumu anladım.

"YERE DÜŞTÜM HER YER KAN OLDU"

“Sonra ona ‘Allah’tan kaydettim terbiyesizliğini’ dedim. Tam yukarı çıkacakken eşimin annesi merdivende önümü kesmeye çalıştı. Beni merdivenden aşağı atacaktı. Elinin altından kaçtım, odaya girdim sonra kapıyı tekmeleyerek açtı ve kapı kafama geldi, yere düştüm her yer kan oldu, kulaklarım çınlamaya başladı. Ben yerde yatarken karnımı tekmeleye başladı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım.”

‘Ben yere düştüğümde annesi, karnıma dakikalarca tekme attı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Özür beklemedim ve beklemiyorum; herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet, ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim buysa, vay halime! Herkesi kucaklıyorum, sağlıcakla kalın.’

