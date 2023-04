Yılmaz Özdil milletvekili adayı olmak için pervaneden daha hızlı dönenlerin uykusu kaçıracak

Editör: Özlem Kıral

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hızla yaklaşırken, aday adaylığı başvuruları da hız kazandı. Spordan sanata, bürokrasiden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kişi siyasete girmeye hazırlanırken; aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yılmaz Özdil, Tevfik Fikret'in Aşiyan'da bulunan evinin bahçesinden video çekerek, 2 şiirinden dizeleri okudu.

"Dünyanın en güzel manzarası dünyanın en güzel kuş evi Aşiyan. Tevfik Fikret çizmiş yaptırmış. "Yiyin efendiler" diye yazmış orada. Şurada yatıyor. Şu yatak odasının penceresinden yazmış sis. Ufuklarını sarmış yine inatçı bir duman. Bakıyoruz şimdi milletvekili pazarlıklarına, takla atanlara ne hanı yama değişiyor ne memleketin sisi dağılıyor"

TEVFİK FİKRET KİMDİR?

Tevfik Fikret Osmanlı döneminde yaşamış olan bir şairdir. Osmanlı imparatorluğunda şairlik ve öğretmenlik de yapmıştır. Servet-i Fünun'un kurucularından olan Tevfik Fikret aynı zamanda idealist düşünceleri ile bilinen bir şairdir. Tevfik Fikret aynı zamanda cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de düşünceleri ve fikirleri ile etkilemiştir. Türk edebiyatını batılılaşma sürecine sokan şairlerdendir.

Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat "Tevfik Fikret-Bütün Eserleri-Eleştirel Basım" adlı eserinin girişinde (Yapı Kredi Yayınları, 1751 s., tek kitap.) Tevfik Fikret'in kısa hayat hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Tevfik Fikret (İstanbul, 24 Aralık 1867-İstanbul, 19 Ağustos 1915) İstanbul'a, Çankırı'nın Çerkeş kazasından göç etmiş bir ailedendir. Babası, Hariciye Mektûbî Kalemi memurluğu ile devlet hizmetine girip ikamete mecbur edildiği Ayıntap'ta (Gaziantep) ölen (5 Tm 1904) Hüseyin Efendi'dir. Annesi Hatice Refia 1884'te hac dönüşü Medine civarında, kız kardeşi Sıdıka Hanım ise İstanbul'da (30 Ek. 1902) ölmüştür."

Aşiyan’ın Hikâyesi

Amatör bir mimar olan Tevfik Fikret hayalini kurduğu Aşiyan’ın projesini kendisi çizmişti. Aksaray’daki evini satıp Aşiyan için anlaştığı müteahhit ise parayı alıp kaçtı. Köşk borçla bitirildi. Tevfik Fikret inşaat sırasında işçilerle birlikte çalıştı. 1906’da köşkün yapımı bitti. Tevfik Fikret, Boğaziçi’ne bakan büyük pencerelerle ve binayı saran geniş bir balkonla donattığı Aşiyan’ı çok seviyordu ama özenle inşa ettiği köşkte hem ülkenin haline kahrolduğundan hem de evlat hasretinden hastalandı. Tevfik Fikret Aşiyan’da sadece 9 yıl yaşayabildi. Köşkün adı olan Aşiyan zamanla semtin adı oldu.

Sis (Günümüz Türkçesi)

Sarmış yine ufuklarını bir inatçı sis,

Bir ak karanlık ki gitgide büyüyen

Ağırlığı altında silinmiş gibi her şey

Bu tozlu yığından ibaret bütün manzara

O tozlu ve heybetli yığına bakan gözler

Dikkatle nüfuz eyleyemez derine korkar!

Ama sana layık bu derin, karanlık örtü

Layık bu örtü sana, ey zulümler sahnesi

Ey zulümler sahnesi...Evet, ey gösterişli sahne

Ey facialarla süslenen ihtişamlı sahne

Ey gösterişin, şatafatın beşiği ve mezarı,

Doğu'nun imrenilen ezeli kraliçesi

Ey kanlı sevgileri, nefretle titremeden

Zevk ve sefaya susamış bağrında emziren!

Ey Marmara'nın mavi kucağında

Ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın.

Ey köhne Bizans, ey büyücü kocakarı,

Ey bin kocadan artakalan el değmemiş dul,

Güzelliğindeki tazelik sihri ortada

Hâlâ üstüne titrer seni izleyen bakışlar

Dışarıdan, uzaktan açılan gözlere süzgün

Mavi gözlerinle ne kadar uysal görünürsün

Uysal fakat en kirli kadınlar gibi uysal

Üstünde coşan gözyaşlarının hepsine hissiz

(Sen) Kurulurken daha, bir hain el

Yapına katmış kötülüğün zehirli suyunu

Hep ikiyüzlülüğün kiri dalgalanır zerrelerinde

Saflığın zerresini bulmazsın içerinde

İşte her yanda ikiyüzlülüğün kiri,

Hep ikiyüzlülüğün, kıskançlığın, çıkarcılığın kiri

Yalnız bu...Ve yalnız bunun yükselme umudu

Milyonla barındırdığın cesetler arasından

Kaç alın vardır çıkacak temiz ve parlak?

Örtün, evet ey facia… Örtün, evet, ey şehir;

Örtün ve sonsuza dek uyu, ey dünyanın koca kahpesi!

Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;

Kâtil kuleler, kaleli, zindanlı saraylar.

Sağlam mezarı anıların, ulu tapınak,

Ey gururlu sütunlar ki birer bağlanmış dev

Geçmişi geleceğe anlatmakla görevli

Ey dişleri düşmüş, sırıtan sur silsilesi

Ey kubbeler, ey şanlı tapınaklar

Ey doğruluğun sözlerini taşıyan minareler

Ey çatısı çökük medreseler, mahkemecikler;

Ey servilerin kara gölgelerinde birer yer

Temin edebilmiş nice bin sabırlı dilenci

"Geçmişlere rahmet" diyen mezar taşları

Ey türbeler, ey her biri patırtılı bir anıyı

Uyandırarak sessiz ve sakin yatan ecdat!

Ey toz ve çamurun savaş alanı eski sokaklar

Ey her açılan gediği bir olayı sayıklayan

Viraneler, ey uğursuzların pusu kurup gecelediği,

Ey kapkara damlarıyla yıkılmamış bir matemi

Temsil eden huzurlu ve eskimiş evler

Ey her biri bir leyleğe, bir çaylağa yuva

Bu tasalı ocaklar ki acılarla somurtmuş

Yıllarca zamandan beri tütmek ne, unutmuş!

Ey midelerin sıkıştıran zehri önünde

Her alçaklığı yutan kurumuş ağızlar

Ey tabiatın bağışıyla en hazır ve nimet dolu

Bir yaradılışa kavuşmuşken aç, tembel ve kısır

Her nimeti, her bağışı, tüm kurtuluş nedenlerini

Gökten dilenen katlanmanın alçalışı ki...ikiyüzlü!

Ey köpeklerin sesi, ey konuşmanın onuruyla seçkin

İnsanda şu nankörlüğü lanetleyen bağırtı;

Ey faydasız gözyaşı, ey zehirli gülüş

Ey üzüntü ve güçsüzlük sözleri, lanetleyici bakış

Ey efsanelere düşen anı: nâmus;

Ey yükselme kapısına çıkan yol: ayak öpme yolu

Ey silahlı korku, ki hasarlarına dönük,

Öksüz dul ağızlardaki her talih yakınışı;

Ey kişiye dokunulmazlık ve özgürlüğe yakın

Bir soluk alma hakkı veren yasa efsanesi

Ey gerçekleşmeyen söz, ey sonsuzca kesin yalan,

Ey mahkemelerden durmaksızın sürülen hak;

Ey kuruntuların saldırısıyla duyguları bitkin

Vicdanlara uzatılan gizli kulak;

Ey dinlenme korkusuyla kilitlenmiş ağızlar;

Ey ulusal çaba ki nefret edilmiş ve horlanmış

Ey kılıç ve kalem, ey iki siyasî tutuklu;

Ey edep ve erdemin payı, ey unutulmuş yüz;

Ey korkunun yüzüyle iki büklüm gezmeye alışmış

Eşraf ve adamları, koca bir ünlü kesim;

Ey eğilmiş baş ki ak pak ama iğrenç

Ey taze kadın, ey onu izlemeye koşan genç

Ey ayrılık acısına uğramış ana, ey kırgın eş;

Ey kimsesiz başıboş çocuklar...Hele sizler,

Hele sizler,

Örtün, evet ey facia… Örtün, evet, ey şehir;

Örtün ve sonsuza dek uyu, ey dünyanın koca kahpesi!

Tevfik Fikret