Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı

Yılmaz Özdil durdu durdu ortalığı karıştıracak twit attı. Özdil twitinde, “kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler MYK üyesi olsun” sözlerini kullandı.

Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden aday olarak milletvekili seçilen isimleri eleştirdi.

CHP listelerinden milletvekili olan isimler içinde Deva Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 11, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye 3 milletvekili verilmişti.

“BİR BAKANLIK DA KILIÇDAROĞLU’NA VERİLMELİ”

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP listelerinden milletvekili olan kişileri eleştirerek “Bir bakanlık da Kılıçdaroğlu’na verilmeli.” Sözlerini kullandı.

“TOPLUMA DAYATAN APARAT GAZETECİLER MYK ÜYESİ OLSUN”

Yılmaz Özdil, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Chp’de Akp’den fazla Akpli olduğuna göre, en az bir bakanlık da Kılıçdaroğlu’na verilmeli.”
Özdil, önceki gün yaptığı paylaşımda ise “Bence, kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler MYK üyesi olsun, CHP’den kazanmaya devam etsinler!” sözlerini kullandı.

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