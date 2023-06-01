Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı

Editör: İsa Karaarslan

Seçim dönemi Sözcü'den ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından CHP yönetimini eleştiren değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin kurucu ayarlardan uzaklaştığını ve CHP'nin seçim kazanabilmesi için bu ayarlara geri dönmesi gerektiğini dile getiren Özdil, “Yedi milyon altı yüz seksen sekiz bin dokuz yüz kırk beşinci defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum, kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda eleştirdiği CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tuttuğunu belirtti.

Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hala seçimi kaybettik zannedenler var, halbuki, size “kazanacak aday” diye pazarlanan, aynı şekilde Ekmelettin’i de size pazarlayan aynı politbüro ve aynı medya aparatları bilinçli yanlışlarla büyük bir zafer daha kazandı, RTE’yi bir dönem daha iktidarda tuttu.