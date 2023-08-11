Özel bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Erzurum’daki özel bir bakım merkezinde işitme ve konuşma engelli bir hastanın, bakıcı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı, diğer çalışanların da skandalın üzerini örttüğü ortaya çıktı.

Özel bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın denetiminde hizmet veren Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi’nde kalan bir engelli, bakıcı personel tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, bakanlığın Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi hakkında hazırladığı 27 Mayıs 2021 tarihli raporda işitme ve konuşma engelli A.K.’ isimli erkeğin bakıcı personel Sefa V. tarafından cinsel istismara maruz bıraktığı diğer çalışanların ise olayın üstünü örttüğü belirtildi.

RAPORDA CİNSEL İSTİSMARA “CİNSEL BİRLİKTELİK” DEDİLER

Raporun bir bölümünde ise cinsel istismardan “cinsel birliktelik” olarak bahsedildi.

Bakanlık, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak engelli bireyi istismara maruz bırakanlar ile olayın üzerini örtenler hakkında adli soruşturma açılmasını talep etti. İstismarcı personel ile skandalı gizleyenlerin de çalışma onayları iptal edildi.

DİĞER ÇALIŞANLAR OLAYIN ÜZERİNİ KAPATTI

Bakanlığın denetim yapma kararı da aldığı özel bakım merkezinde çalışan Mesut A. ise ifadesinde, “Bakıcı personel Sefa V.’nin A.K.’yi iki defa istismara maruz bıraktığını, olaya şahit olan bakıcı personel Harun K. ile sosyal çalışmacı Nihal Y.’nin ise olayı bildikleri ve üzerini kapattıklarını” anlattı.

ENGELLİ BİREYLERE ŞİDDET DE UYGULANDI

Ayrıca bakım merkezinin diğer çalışanları ile yöneticilerinin de ifadeleri alındı. Bakanlığın raporunda skandallar zinciri şöyle sıralandı:

“Bakıcı personel Sefa V. engelli A.K. ile ‘cinsel birliktelik’ yaşadı.

İşitme ve konuşma engelli A.K.’nin ifadesi işaret dili tercümanı eşliğinde alındı. Bakıcı personel Mesut A. tarafından cinsel istismara uğradı.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bircineyler birbirlerine karşı cinsel ihmal ve istismarda bulundu.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bireylere karşı şiddet uygulandı.”

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