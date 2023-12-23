Mevduatta faizler güncellendi. Hangi bankalar ne kadar faiz veriyor?

Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere göre 1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,17 seviyesine kadar çıktı. Bankalar 1 aya kadar vadeli mevduata ortalama yıllık yüzde 42,17 faiz verirken, bu oran 6 aylık mevduatlar için yüzde 49,63 olarak belirtildi.

En düşük faiz oranı ise 1 yıllık mevduatta oldu. Bu kapsamda 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40,02 seviyelerinde gerçekleşti.

Bankaların döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan gelen müşterilerine daha fazla faiz imkanı sunması ve 10 milyon TL üzerindeki yüksek meblağlara da ortalama üzerinde getiri teklif etmesi sebebiyle mevduat faizi ortalamasının bankaların vatandaşlara sunduğu faizin üzerine çıkmasına neden oldu.

BANKALAR VATANDAŞLARA YÜZDE 50'YE VARAN MEVDUAT İMKANI SUNUYOR

fakat yine de bankaların vatandaşlara yüzde 50’ye varan mevduat imkanı sunduğu görüldü. Aralık ayının başından itibaren ana paranın 1 milyon TL ve vadenin 3 ay olduğu senaryoyu düşünürsek en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde listelendi.

Garanti

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

Odea

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

On plus

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.107.753,42 TL

Net Kazanç: 107.753,42 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL

Net Kazanç: 105.358,9 TL

N kolay

Faiz oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL

Net Kazanç: 105.358,9 TL

Enpara

Faiz oranı: Yüzde 42,5

Vade Sonu Tutar: 1.101.767,12 TL

Net Kazanç: 101.767,12 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 1.100.569,86 TL

Net Kazanç: 100.569,86 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.119.726,03 TL

Net Kazanç: 119.726,03 TL

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.114.936,99 TL

Net Kazanç: 114.936,99 TL