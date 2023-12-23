Mevduatta faizler güncellendi. Hangi bankalar ne kadar faiz veriyor?

Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere göre 1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,17 seviyesine kadar çıktı. Bankalar 1 aya kadar vadeli mevduata ortalama yıllık yüzde 42,17 faiz verirken, bu oran 6 aylık mevduatlar için yüzde 49,63 olarak belirtildi.
En düşük faiz oranı ise 1 yıllık mevduatta oldu. Bu kapsamda 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40,02 seviyelerinde gerçekleşti.
Bankaların döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan gelen müşterilerine daha fazla faiz imkanı sunması ve 10 milyon TL üzerindeki yüksek meblağlara da ortalama üzerinde getiri teklif etmesi sebebiyle mevduat faizi ortalamasının bankaların vatandaşlara sunduğu faizin üzerine çıkmasına neden oldu.
BANKALAR VATANDAŞLARA YÜZDE 50'YE VARAN MEVDUAT İMKANI SUNUYOR
fakat yine de bankaların vatandaşlara yüzde 50’ye varan mevduat imkanı sunduğu görüldü. Aralık ayının başından itibaren ana paranın 1 milyon TL ve vadenin 3 ay olduğu senaryoyu düşünürsek en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde listelendi.
Garanti
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
Odea
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
On plus
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.107.753,42 TL
Net Kazanç: 107.753,42 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL
Net Kazanç: 105.358,9 TL
N kolay
Faiz oranı: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL
Net Kazanç: 105.358,9 TL
Enpara
Faiz oranı: Yüzde 42,5
Vade Sonu Tutar: 1.101.767,12 TL
Net Kazanç: 101.767,12 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 1.100.569,86 TL
Net Kazanç: 100.569,86 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.119.726,03 TL
Net Kazanç: 119.726,03 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.114.936,99 TL
Net Kazanç: 114.936,99 TL