Dünyaca ünlü Alman Bankası Deutsche Bank merkez bankasının faizi ne zaman indireceğini açıkladı

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Dünyaca ünlü Alman Bankası Deutsche Bank merkez bankasının faizi ne zaman indireceğini açıkladı
Dünyaca ünlü Alman Bankası Deutsche Bank, Türkiye Merkez Bankasının ne zaman faiz indirimine gideceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü Alman banka Deutsche Bank’ın Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska, BloombergHT'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Wietoska, TL'ye ilişkin 12 aylık beklentilerinin çok daha yapıcı bir durumda olduğunu belirtirken bugün açıklanacak merkez bankası kararında 250 baz puan artış beklediklerini belirtti.

Merkez bankasının faiz indirimine gideceği tarihle ilgili de konuşan Wietoska, “Eğer enflasyon yüzde 50'ye gerilerse TCMB, faiz indiriminin hızını tartışmaya başlayabilir. Temel senaryomuz, faiz indirimlerinin 2024'ün son çeyreği itibariyle başlayacağı yönünde ama yaz sonunda faiz indirimlerine başlanması ihtimalini de göz ardı etmiyoruz” dedi.

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