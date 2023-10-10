Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

Van’da D.Ö. isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelileri, kurulan özel ekibin 560 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve 100’e yakın kişiyle yapılan yüz yüze görüşme sonucu yakalandı.

KAYNAK: İHA
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde 16 Eylül 2023 günü D.Ö. isimli şahsın “Kasten Öldürülmesi” olayının aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 560 saat kamera görüntüsü inceleyen özel ekip, 100’e yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaparak olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 şahsı fiziki ve teknik takibe alındı. 9 Ekim 2023 günü 4 ayrı ikamet ve 2 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır” denildi.

aw049353-01.jpg

Öne Çıkanlar
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Son Haberler
Kokain yüklü geminin 10 Filipinli mürettebatı tutuklandı Gündem
Kokain yüklü geminin 10 Filipinli mürettebatı tutuklandı
Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım geldi Magazin
Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım geldi
Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir? Gündem
Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı Gündem
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü Dünya
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi Gündem
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi