Özel sektörün aralıkta yurt dışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Aralık dönemine ait özel sektörün yurt dışı kredi borçlarının ne kadar olduğunu açıkladı.

TCMB'nin hazırladığı rapora göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu aralıkta 2022 sonuna göre 6,5 milyar dolar artış gösterdi, 164,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu ise 5,1 milyar dolar artış gösterdi ve 155,1 milyar dolar oldu. TCMB'ye göre kısa vadeli kredi borcu da1,4 milyar dolar yükselişle 9,3 milyar dolara tırmandı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmalarıne gelince, aralıkta, 2022 sonuna göre 3,4 milyar artış gösterdi. Tahvil ihracı borçlanmaları ise 975 milyon yükselişle 14,8 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, aralıkta 2022 sonuna göre 519 milyon dolar azalış gösterdi. Kısa vadeli yani bir yıl içinde ödenmesi gerek borç 4,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 807 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolara çıktı.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 49,3 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 4,9 milyar dolar artarak 107,8 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün yurt dışın kredi borçları aralık sonu itibrıyla kalan vadeler hesaplandığında 1 yıl içinde ödemesi gereken toplam borç 49,3 Milyar dolar olduğu belirtildi.