Kripto paralardaki yükseliş rallisi devam edecek mi?

Hafta başından beri yükseliş potansiyeli gösteren kripto paralar, bu yükselişini yeni güne taşıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 15.15’te 52.240 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin2deki bu yükseliş altcoinler tarafında da etkili oluyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum 2.870 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum aynı saat diliminde 2.829 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto paraların yükselişinde Bitcoin ETF’lerine düzenli girişlerin olması ve Bitcoin yarılaması (havling) etkili oluyor.

Nisan ayında gerçekleşecek olan Bitcoin yarılanması en büyük dijital varlığın arzını azaltacağı için fiyatları destekliyor. Tarihsel olarak her yarılanma öncesi Bitcoin yeni tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto paralar tarafında etkili oluyor. Bugün ABD tarafında üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek. Açıklanacak veri Fed’in kararında etkili rol oynarken, kripto paralar tarafında da etkisi hissedilebilir.