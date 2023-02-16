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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu düştü. Aralık 2022'de 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalışla 160,1 milyar dolar oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:04
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, aralık ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 8,7 milyar dolar düşüşle 151,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aralıkta 2021 sonuna göre 6 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 5,9 milyar dolar düşüşle 14 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 46 milyon dolar yükselişle 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 32 milyon dolar yükselişle 9,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aralıkta 2021 sonuna göre 768 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 503 milyon dolar yükselişle 1,4 milyar dolara çıktı.

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