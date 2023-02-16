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Halkın parasını halka bağışladılar. Hem de depremzedeler için düzenlenen kampanyada

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın "Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyaya 30 milyar TL bağışlaması sosyal medyada gündem oldu. Birçok isimden "Merkez Bankası varlığından veriyorsanız zaten halkın parasını halka veriyorsunuz övünmeyin" tepkisi geldi

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:15
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Merkez Bankası halkın parasını halka bağışladı. Yardım kampanyasında bu yaşandı

Halkın parasını halka bağışladılar. Hem de depremzedeler için düzenlenen kampanyada
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi. Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 depremzedeler için yardım yayını yaptı. Milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrah indirimi olarak sayılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı bağış tartışmaları beraberinde getirdi. Yayına bağlanan isimlerden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada ise birçok isimden tepki geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.

Gazeteci Timur Soykan, "İki, üç gün boyunca yıkılmış şehirlere ulaşamayan AFAD ile günlerce çadır dağıtamayan Kızılay için TV'lerin ortak yayınıyla bağış toplandı. Merkez Bankası 30 Milyar TL, kamu bankaları da milyarlarca lira bağış açıklarken herkes sordu: Halkın parası nasıl halka bağışlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Uğur Gürses, "Kamu kurum ve bankalarının Hazine kesesinden bağış yapmaları tuhaf değil mi? Aralık ayında Hazine'den 20'şer milyar, toplam 60 milyar TL sermaye konan kamu bankaları, 7, 12 ve 20 milyar TL, toplam 39 milyar TL bağış yapıyor. Bütçeden yapılmasının ne sakıncası var? Merkez Bankası da 30 milyar TL'yi karşılıksız basacak. TBMM'de ek bütçe çıkararak yapılacak işler yan yollarla yapılıyor, usulsüz yapılıyor" diyerek tepki gösterdi.

AFAD ve Kızılay'a aktarılarak depremzedeler yararına kullanılacak olan 'bağış'ları yapan bankalar ve şirketler şöyle:

- Merkez Bankası 30 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Vakıf Bank 12 milyar TL

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bağlı şirketler 3.6 milyar TL

- Turkcell 3.5 milyar TL

- Türkiye Sigorta 2 milyar TL

- Türk Telekom 2 milyar TL

- THY 2 milyar TL

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2 milyar TL

- Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL

- Ziraat Katılım 1 milyar TL

- Vakıf Katılım 1 milyar TL

- Emlak Katılım 1 milyar TL

- Emlak Konut 1 milyar TL

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