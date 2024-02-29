Özel'den Erdoğan'a Çorlu davası çağrısı: ‘Ben tarafımı belli ettim, sen de gel, TCDD Genel Müdürü’nü al, bu katilleri savunanlarla otur’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren faciası davasının karar duruşmasında yakınlarını yitiren ailelerle bir araya geldi. Davanın 25 Nisan’a ertelenmesinin sonrasında birlikte duruşmanın yapıldığı salonun önünde bir açıklama yaptı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu ve “Ben salona bugün girdim ve tarafımı belli ettim. Ben, evlatlarını kaybetmiş iki annenin arasında oturdum. Sen de 25 Nisan günü gel. Cesaretin varsa, yüzün tutuyorsa gel, tarafını göster. Yargılananların tarafına otur. Bu katilleri savunanların tarafına otur. Yanına da yargılatmadığın TCDD Genel Müdürü’nü al, o günkü bakanı al, Binali Yıldırım’ı al; yan yana, diz dize katillerin tarafına geçin” ifadelerini kullandı.

“KARARI SEÇİMDEN SONRAYA KAÇIRIYORSUN”

“Esas meselenin sorumluları olarak en önde oturun. Bu ailelerin gözünün içine bakın ve ‘Bizim tarafımız bu’ deyin . Şunu bilin ki, ezenle ezilen karşı karşıyaysa ezilenden tarafız.” diyen Özel, “Sen görülüyor ki hem bu mağdurların hem de bu tedbirler alınmadığı için yanacak diğer canların analarının, babalarının karşısındasın. Benim için senin karşında olmak namus ve şeref borcudur. Sonuna kadar bu tarafta duracağım.” açıklamasında bulundu.

Önünde sonunda bütün katillerden hesap soracaklarını ifade eden Özel, “Bu kararın 25 Nisan’a bırakılmasındaki esas mevzuyu da biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun senin ne yaptığını görüp sandıkta senden hesap sorulacağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı. Sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kadar kaç. Ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim.” dedi.