Özge öldü 6 kişiyi hayata döndürdü

Çayırova ilçesinde 29 Aralık tarihinde beyin kanaması geçiren 40 yaşındaki sağlık teknisyeni Özge Berber, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Aile, hastaneden kızlarının organ bağışçısı olduğunu öğrenince organları bağışlamaya razı oldu.

Berber, organlarını bağışlamasından sonra 6 kişiye umut oldu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen kadının cenazesi organ naklinin ardından ailesine teslim edildi. Sağlık teknisyeni kadının cenazesi Çayırova Abdal Musa Cemevi'nde yapılan törenden sonra Gebze Merkez Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Özge Berber'in yaşlıların gönüllü olarak bakımlarını yaptıkları da öğrenildi.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM”

Kızıyla guru duyduğunu belirten Özge'nin babası Alişan Berber, Kızının organ bağışı için başvuruda bulunduğunu, kendisinin de kızının kararlarına saygı duyduğunu söyledi. Kendileri için önemli olan insanın yaşaması olduğunu ve buna çok değer verdiklerini belirtti.

Alişan Berber, devamında, “Kızımla gurur duyuyorum. Toplumda, çevremde bu konuda yanımda oldu. Kızımın organını bağışladığı insanlar yaşasın, ben mutlu olurum. Onların mutluluğu benim mutluluğumdur" ifadelerini kullandı.