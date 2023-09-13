Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kadın, Aşk Yeniden, Melekler Korusun gibi dizilerle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci bir süredir ekranlardan uzak. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan isminde bir kızları bulunan Özpirinçci Sandık Kokusu dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı isim dün akşam katıldığı bir davette tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. İddialı etek ve büstiyer tercih eden Özge Özpirinçci’ye gelen beğeni ve yorumlar takipçilerini ikiye böldü.

Bir kısım takipçi oyuncunun iddialı tarzını beğenirken, diğer bir kısım da eleştirerek ''Sanki beline çöp poşeti sarmış'' yorumu yaptı