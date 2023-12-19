Özgü Namal başrollerini Özcan Deniz ile paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekran karşısına çıktı. Kızıl Goncalar’ın ilk bölümünün ardından Özgü Namal gündem oldu. Peki, Özgü Namal kimdir? Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal kaç yaşında nereli?
Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi seküler bir karakter Levent ile muhafazakar Meryem'in yollarının kesişmesini konu ediniyor.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Özgü Namal 28 Aralık 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Özgü Namal’ın tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Özgü Namal'ın rol aldığı diziler:
1998 Affet Bizi Hocam
1998 İkinci Bahar
1999 Kerem
2000 Karate Can
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Bir Filiz Vardı
2001 Cinlerle Periler
2002 Beşibiryerde
2002 Havada Bulut
2003-2005 Kurtlar Vadisi
2004 Hayat Bilgisi
2004 Anlat istanbul
2006 Bebeğim
2006 Nerede Kalmıştık?
2008 Koca Kafalar
2008 Benim Annem Bir Melek
2009 Masumlar
2009-2011 Hanımın Çiftliği
2012 Koyu Kırmızı
2013-2014 Merhamet
2023- Kızıl Goncalar