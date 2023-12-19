Özgü Namal başrollerini Özcan Deniz ile paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekran karşısına çıktı. Kızıl Goncalar’ın ilk bölümünün ardından Özgü Namal gündem oldu. Peki, Özgü Namal kimdir? Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal kaç yaşında nereli?

Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi seküler bir karakter Levent ile muhafazakar Meryem'in yollarının kesişmesini konu ediniyor.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal 28 Aralık 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Özgü Namal’ın tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Özgü Namal'ın rol aldığı diziler:

1998 Affet Bizi Hocam

1998 İkinci Bahar

1999 Kerem

2000 Karate Can

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Bir Filiz Vardı

2001 Cinlerle Periler

2002 Beşibiryerde

2002 Havada Bulut

2003-2005 Kurtlar Vadisi

2004 Hayat Bilgisi

2004 Anlat istanbul

2006 Bebeğim

2006 Nerede Kalmıştık?

2008 Koca Kafalar

2008 Benim Annem Bir Melek

2009 Masumlar

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2012 Koyu Kırmızı

2013-2014 Merhamet

2023- Kızıl Goncalar