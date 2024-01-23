Özgür Demirtaş "dolar düşecek" diyen analisti evden çıkamayacak hale getirdi. "Allah akıl fikir versin" dedi

ABD bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanacağını tahmininde bulunarak, yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngördü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bankanın bu raporuna karşılık şu paylaşımda bulundu:

"Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-50 daha değerli olur. Türkiye’nin ihracatçısı da göçer. Halbuki ihracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste."