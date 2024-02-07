Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı

Damla Baylan
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Seçimden sonra mecbur yapacaksınız” deyip, Merkez Bankası’nın bir an evvel atması gereken adımı açıkladı.

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle vatandaşlar tedavüldeki banknotların kullanımında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sıkıntıların giderilmesini isteyenlerin öncelikli taleplerinden biri ise 500 ve 1000 liralık banknotların basılması.

Banknotlarla ilgili Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi yönetimine sosyal medya hesabından bir çağrı geldi.

MERKEZ BANKASI'NIN BİR AN ÖNCE ATMASI GEREKEN ADIMI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, 500 ve 1000 liralık banknotların bir an önce basılması gerektiğini savundu.

Banknotların piyasaya sürülmesi için uzun süredir çağrı yaptığını hatırlatan Özgür Demirtaş, "Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?"

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TEDAVÜLDEKİ EN BÜYÜK BANKNOT 200 TL

Türkiye'nin tedavülde olan en büyük banknot 200 lira değerinde. 200'lük banknotun satın alma gücü artan enflasyon ve düşen alım gücüyle birlikte ciddi şekilde değer kaybetmiş oldu.

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