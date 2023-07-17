Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, peş peşe gelen vergi artışlarının ardından temmuz ayı enflasyonuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. "Yeni rekor kıracak" diyerek uyardı. Herkes dolar, altın yada euro sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Editör: Özlem KIRAL

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni bir ‘rekor’ duyurusu yaptı.

Enflasyon oranın Temmuz ayında açıklanacak olan verilerine dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile Rekor olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. Yıllarca uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı…”

Demirtaş bir sonraki paylaşımında ise, “Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında Yüzyılın rekorunu göreceksiniz. Yazın Kenara …” dedi.

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ÖTV İÇİN “GEÇMİŞ OLSUN” DEDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı ekonomi tahminleriyle takipçilerini pek çok konuda uyaran ve uyandıran Demirtaş, Akaryakıttaki ÖTV artışı haberini sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun" notuyla paylaşmıştı.

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Demirtaş, artışın benzin ve mazot fiyatlarına yapacağı dev etkiyi ise dikkat çekici bir espriyle eleştirdi.

Sokak röportajlarında "Hep 50 liralık benzin alıyorum" diyen vatandaşlara gönderme yapan Demirtaş ekonominin kötü gidişinin de altını çizerek "Hep 5000 Liralık Alıyorum" yorumunu yaptı.

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