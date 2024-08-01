Özgür Demirtaş zengin olmamanın tüyosunu verdi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "selpak" tartışması sonrası sosyal medya hesabını kapatan Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'ın söylemlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Tasarruf etmenin önemli olduğunu söyleyen Demirtaş "Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur. Selpak'ın yarısını keserek ellerini ve burnunu gömleğine silerek zengin olunmaz, deli olunur" dedi.

Hükümetin faiz enflasyonun sebebidir diyen kandırdığını iddia eden Demirtaş, "Faizi indirdi Enflasyonu Patlattı. Sonra da Faizi patlatmak zorunda kaldı" diye paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 10 madde üzerinden değerlendirme yapan Demirtaş "TUİK enflasyonu inandırıcı değildir. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Kıbrıs fiyat endeksine bakın" diyerek, vatandaşa tavsiyede bulundu.

İşte Özgür Demirtaş'ın 10 maddelik paylaşımı

1) Hükümet Sizi Faiz Enflasyonun Sebebidir diye kandırdı. Faizi indirdi Enflasyonu Patlattı. Sonra da Faizi patlatmak zorunda kaldı.

2) Faizin düşük olduğu zamanlardan hemen önce Malda kalmak, Faizin yüksek olduğu zamanlardan hemen önce Nakitte kalmak akıllıca. Yani bazen Asset is the King bazen de Cash is the King.

3) Yanda her zaman Cash Bulunmalı ki uygun olan varlıkları alabilin.

4) Dolar bir yatırım aracı değil, yatırıma ARAÇdır. Yurtdışı borsalar, Tahvil, Değerli Maden, Emtia, Kripto yatırım hedeflerinden bazılarıdır.

5) Türk Borsası (BIST 100) son 24 yıldır Dolar bazında değer kaybettirmiştir. Bazı hisseler buna istisnadır. Ama böyle şeylere hisse bazında bakılmaz. Siz hisse bazında bakarsanız başkasıda önünüze NVDIA'yı koyar.. Söylemim Endeks bazlı.

6) Tasarruf Etmek güzel bir şeydir. Ama tasarruf edilerek ZENGİN falan olunmaz. Hayat o hayatın içindeki her saatten aldığınız zevklerin toplamıdır. Para sizin ileride alacağınız zevkleri arttırıcı unsurdur. Ama bu uğurda şu anda bir fincan kahve içmiyorsanız delisinizdir. Kahve içmeyip, Starbucks hissesi alarak ZENGİN olunmaz DELİ olunur. Selpak'ın yarısını keserek ellerini ve burnunu gömleğine silerek ZENGİN olunmaz DELİ olunur.

7) TUİK enflasyonu inandırıcı değildir. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Kıbrıs fiyat endeksine bakın.

8) Temettü yatırımı çoğu zaman abartılır. Temettüsü çok yüksek olan hisse İLLA Kİ iyi yatırım demek değildir. Temettüyü bol kepçeden dağıtan şirketler büyümeden feragat etmiş olabilirler.

9) Yüksek Net Varlığı olan yatırımcılar için Venture-Capital'lar bir yatırım aracı olabilir. VC'ler yatırımlarında genelde %5 oranında başarılıdır. Yani 20 yatırımlarından 19-18 tanesi batar. bu da her 20 yatırımlarından birinin 20 Katına çıkması durumunda kapitali korumaları anlamına gelir.

10) TEFAS'daki bazı fonlar şaibelidir. Aralarında sadece 1-5 yatırımcısı olan ve %1000 1500 3700 gibi getirilere sahip, son derece Küçük hisselere girip kendileri o hisseleri şişirerek getiri oluşturan fonlar da vardır. Dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu fonların çıkış stratejisi yoktur.

Buna ek 8 Trilyon tane daha madde var... vs vs vs