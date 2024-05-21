Özgür Demirtaş kimin adamı olduğunu açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından gündeme ve ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Demirtaş bu kez bir takipçisine verdiği cevap ile gündemi salladı.

X uygulamasından Demirtaş “Çaysever” adlı bir kullanıcının “Kimin adamısın sen Özgür Demirtaş!” paylaşımına yanıt verdi.

Demirtaş “Eşimin” yanıtıyla adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşım sosyal medyada art arda paylaşılırken büyük beğeni de topladı.

BAHÇELİ'YE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Demirtaş Eurovision şarkı yarışmasına ateş püsküren MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye olay bir yanıt vermişti.

Yarışmayı kazanan İsviçre temsilcisinin kıyafetleri Bahçeli’nin tepkisini çekmişti. Bahçeli’nin dikkat çeken sözlerine Demirtaş sert tepki gösterdi.

Demirtaş, Türkiye’nin gerçek sorunlarına dikkat çekerek "Tasarruf Tedbirleri Yeterli Değil. Cari Açık problemi devam ediyor. Katma değerli üretim çok yetersiz. Emeklilerin alım gücü aşırı düştü. Orta Direk silinmek üzere” demişti.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın o paylaşım: