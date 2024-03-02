Özgür Özel bedelli askerlik yapanlardan oy istemediğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Özel, bedelli askerlik yapanlardan oy istemediğini söyledi.

Özel, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını verenlerden oy istiyoruz” dedi.

Özel’in Soma’da yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Madenci kardeşim diyor ki biz iki asgari ücret alıyorsak bugün senin sayende alıyoruz. Allah senden razı olsun. Diyor ki iki gün hafta tatili olduysa senin sayende Allah razı olsun diyor. Ben de diyorum ki Soma faciasından sonra hep birlikte geldik, kaymakamlığın önünde oturduk. Kalkmadık taa Ankara’dan heyetler gelene kadar. Sözleri aldık, o sözler tutulana kadar Meclis’i kapattırmadık. Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Ancak madenlerin güvenli olması, madenlerin güvenli olmadan açılmamasına yönelik sözlerin çok azı tutuldu ama o günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanında, Ermenek’ten başlayarak en son İliç’e kadar yine madenciler emeklerinin karşılığını almak yerine hayatlarını veriyorlarsa eğer bu ülkede madencilerin ve emekçilerin daha verecek çok mücadelesi, yürüyecek çok yolu ve hep beraber elde edecek çok kazanımları olduğunu gösterir.”

2018 YILINDAKİ AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ

Bedelli askerlik yapanlardan oy istemediğini belirten Özel’in 2018 yılında yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Özel, bedelli askerliğin Meclis’ten geçmesi gerektiğini belirtmişti. Özel, “Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Muazzam bir yığılma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar” ifadelerini kullanmıştı.”