Özgür Özel buğday mitingine traktör kullanarak geldi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel buğday mitingine traktör kullanarak geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da gerçekleşecek Buğday Mitingi için gittiği Hayrabolu'da 'Çalışırken Battık' sloganın olduğu traktörü kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayrabolu ilçesindeki buğday mitinginden önce Tekirdağ’da Çerkezköy ve Saray Belediyelerini, CHP Kapaklı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Özel, miting öncesi gittiği Hayrabolu'da kasketini takıp traktör kullandı. Özel'in kullandığı traktörün önünde 'Çalışırken Battık' sloganın olduğu görüldü.

Hububat alım fiyatlarına isyan eden üreticiler, “Çalışırken battık” sloganıyla ses yükseltti.

"BUGÜN SİZİN SESİNİZİ DUYURMAYA GELDİK"

Miting öncesi konuşan Özgür Özel, “Biz bu fiyatları duyduğumuzda Rize’deydik. Rize’de çay üreticisine maliyetinin iki lira altında fiyat vermişlerdi. Maliyeti 19 TL, çay fiyatı 17 TL oldu. Rize’de isyan vardı çay mitingi yaptık. Oradan Adana’ya gittik, orada büyük bir isyan vardı. Biz orada halk buluşması diye belediyeye gittik bir buğday mitingine döndü. Buraya fiyat geldiğinde ve burada buğday hasadı başlayacak buradaki büyük isyanı duyduk. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bütün görüşmelerde buğdaya bu fiyatı verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira bir prim vermeniz lazım dedik. Ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik” dedi.

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