Özgür Özel iktidara yüklendi: Zengini zengin yoksulu daha yoksul yapacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, "Kurban Bayramları, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı artıran günlerdir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NİN HAZIRLIĞI..."

"Ülkemiz ve yurttaşlarımız, yanlış siyasi tercihler sebebiyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşamaktadır" diyen Özel, “31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise, vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI GENİŞLETECEĞİZ"

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaptığı mitinglerden bahsederek, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul’da, emeklilerle Ankara’da, çay üreticileriyle Rize’de, hububat üreticileriyle Hayrabolu’da bir araya gelerek, halkın sorunlarını duyurduklarını, Kurban Bayramı’ndan sonra Gebze’de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceklerini, yurttaşların daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdüreceklerini, yönettiğimiz yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını ise genişleteceklerini ifade etti.

'NORMALLEŞME' TARTIŞMALARI

Siyasette devam eden normalleşme tartışmaları hakkında da konuşan Özel, Türkiye’nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirdiğini, son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsedikleri asıl meselenin bu olduğunu söyledi.

FİLİSTİN MESAJI

Özgür Özel, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin ile ilgili de konuşarak, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı Filistin’i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine yenilerinin eklenmesini diliyor, dünyanın bu mezalim karşısında sessizliğini bozmasını temenni ediyorum" dedi.

Özel, mesajını, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadeleriyle tamamladı.