Özgür Özel canlı yayında Kılıçdaroğlu’na çok sert yüklendi ‘Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın’

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı “Söz Sende” programında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel canlı yayında Kılıçdaroğlu’na çok sert yüklendi ‘Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın’

Özel, CHP’nin kaybettiği seçimlerden sonra metaforlarla avunulamayacağını, partinin onurunu korumak ve iktidar mücadelesi vermek için değişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Kaybedilmiş Koltuğun Neyinin Kavgasını Yapacaksın?”

Özel, canlı yayında yaptığı konuşmada, CHP’de şu anda bir koltuk kavgası olmadığını, kaybedilmiş seçimlerden sonra güvenli limanlar, kaptanlar gibi metaforların anlamsız olduğunu ifade etti. Özel, “Yav ne metaforu ne aforizması ne bilmem nesi? Cumhuriyetin 100. Yılına seçimi kaybetmişiz. ‘Hedef 2023’ diyen adam hedefine ulaşmış, Vahdettin köşkünden donanma selamlıyor adam, kimsenin bu kanına dokunmuyor?” dedi.

“Benim Mücadelem Partinin Onurunu Korumak”

Özel, kendisinin parti içi mücadele değil, partinin onurunu korumak için mücadele ettiğini belirtti. Özel, partinin 100 yılında bir daha kaybetmemek üzere bir arada tutmak ve Türkiye’deki iktidar mücadelesine katılmak için değişimin şart olduğunu vurguladı. Özel, “Benim mücadelem parti için iktidar mücadelesi değil, bizim değişim dediğimiz meselenin kendisi 1- partiyi bir arada tutmak, 2- Bir daha kaybetmemek üzere kenetlemek 3- Türkiye’deki iktidar mücadelesi. Ben meseleye böyle bakıyorum” diye konuştu.

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