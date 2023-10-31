Neden Dolmabahçe değil de Vahdettin Köşkü’nde selamlatıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Ozan Gündoğdu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında donanmanın selamlaması için Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin Köşkü’nü tercih etmesi tepki çekmişti. Erdoğan’ın tepki çeken tercihinin nedeni ortaya çıktı.

Murat Öztürk
Neden Dolmabahçe değil de Vahdettin Köşkü’nde selamlatıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Ozan Gündoğdu açıkladı

Gazeteci Ozan Gündoğdu, Erdoğan’ın Vahdettin’e itibar kazandırmak için köşkü tercih ettiğini söyledi.

Gündoğlu, 11 Cumhurbaşkanı’nın Vahdettin Köşkü’nü kullanmadığını belirterek 2014’te kökün restorasyonuna başlandığını söyledi.

Ozan Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İlk 11 Cumhurbaşkanı Vahdettin Köşkü’nü kullanmadı. Zaten Köşk uzun süre özel mülk olarak kayıtlıydı. Vahdettin, şehzadeliğinde kullandığı köşkü kaçarken Cariyesine bırakmıştı. Köşk daha önce müze yapılmak istendi, otel yapılmak istendi, Özal başbakanlık dinlence evi yapmak istedi ama hiçbiri türlü nedenlerle olmadı.

Ta ki 2014’e kadar… 2014’te Köşkün restorasyonuna başlandı ve restorasyonun 2014 seçimine yetişmesi istendi. Ağustos 2014’te yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ve Köşk hizmetine tahsis edildi. 100’üncü Yıl Kutlamalarında Donanma’ya Vahdettin Köşkü selamlatıldı. Böylece Vahdettin’e de itibarı devlet nezdinde kazandırılmış oldu.

Hâlbuki Boğaz demek Dolmabahçe demekti… Vahdettin Köşkü’nün Boğaz’a kıyısı bile yoktu. Donanma 1 kilometre öteden selamlandı… Uğraşılan şeyi, verilen mesajı görüyorsunuz değil mi? Çocuk gibi… Ergen kafasıyla bir toplumu birbirleriyle didiştiriyorlar. Didiştire didiştire yönetiyorlar.”

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