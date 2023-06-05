Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Özgür Özel, FOX TV'de bugün konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında seçim gündemine ve eleştirilere dair açıklamalarda bulundu.

“YA AKP’Lİ YA CUMHUR İTTİFAKI TROLÜ ÇIKAR”

Özel sosyal medyada geniş yankı bulan; "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın, ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar" ifadelerine açıklık getirdi.

Özgür Özel, ifadelerine yer verilen bir paylaşımın altına verdiği yanıtta; "Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır" diye yazdı.

"HER ELEŞTİRİYİ DİKKATE ALIYORUZ"

Özgür Özel'in açıklaması şöyle oldu:

"Bu ifadeler; bir canlı yayında eksiklerimizi kabul ettikten, muhasebe ve değişim için atılacak adımları geciktirmemek gerektiğini vurguladıktan ve bu yöndeki kararlılığımızın altını çizdikten sonra sosyal medyada bazı trollerin CHP'li gibi davrandıklarını anlattığım kısımda kullanılmıştır. Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır. Her türlü eleştiriyi dikkate alıyor, hak veriyor ve önemsiyoruz."

“KİMSE ESKİ HAMAM ESKİ TAS BİR CHP GÖRMEYECEK”

Özgür Özel ayrıca sosyal medya hesabından canlı yayında yaptığı söz konusu konuşmanın kaydını da paylaşarak, “Cumhuriyet Halk Partisi, gerçek bir sosyal demokrat partidir. Kimsenin endişesi olmasın ki; Kimse kimseyi kandırmayacak! Kimsenin önü tıkanmayacak! Kimse, beklentisinin aksine değişmemiş ve eski hamam eski tas bir CHP görmeyecek!” notunu düştü.