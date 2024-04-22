Özgür Özel CHP'li başkanları uyardı. 'Uzak durun'

Kaynak: ANKA
Özgür Özel CHP'li başkanları uyardı. 'Uzak durun'
CHP genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerin ardından “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda CHP’li il ve ilçe başkanlarına uyarılarda bulundu. Özel uyarılarında belediye başkanlarına halk ile iç içe olmaları gerektiğini vurguladı.

CHP’de yerel seçimlerin ardından çalışmalar sürüyor. “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı” kapsamında toplanan CHP’li il ve ilçe belediye başkanlarına, CHP lideri Özgür Özel seslendi.

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“ÇAKARLI ARAÇLARDAN UZAK DURUN”

Özel belediye başkanlarına yaptığı uyarıda başkanlardan çakarlı araçlara binmemesi gerektiğini, halk ile iç içe olmaları gerektiğini ve kalabalık konvoylar ile dolaşmamaları gerektiğini aktardı. 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan basına kapalı Çalıştay’da çakarlı araçlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

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“MAKAM KAPILARI AÇIK DURSUN”

Özel yaptığı uyarılarda, belediye başkanlarının kapılarını sökmesine gerek olmadığını fakat her zaman için vatandaş tarafından ulaşılabilir olunması gerektiğinin altını çizdi.

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EMEKLİ MAAŞLARINA İNANAMADI

Özel açıklamalarının devamında kendisinin Almanya Başbakanı Olaf Schozl ile yaşadıkları diyaloğu da anlattı. Scholz’e Türkiye’de emekli maaşlarını ifade edince önce inanamadığını ve tercüman hatası olup olmadığını sorguladığını açıklayan Özel, belediye başkanlarının emeklilere özel çalışma yapması gerektiğini hatırlattı.

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