Flaş... Flaş... Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel arasında ilk görüşme gerçekleşti. Erdoğan ile yeni CHP Genel Başkanı arasında yaşanan ilk görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAYIN ÖZEL'LE GÖRÜŞECEĞİZ

TBMM'nin 23 Nisan Resepsiyonunda gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebi oldu, inşallah en kısa zamanda bir araya geliriz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, çıkışta ise gazetecilere yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Özgür Özel'le görüşeceğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA