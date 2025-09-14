Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı! 'Haysiyetin varsa...'

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'a sert çıktı. Özel'in "Erdoğan diyor ki "haysiyetin varsa yayınla" Manavgat ile ilgili görüntüleri iddianameyle birlikte yayınlayacağız. Şimdi yayınlarsam iddianameyi ona göre yazacaklar. Senin hassasiyetin varsa sen elindeki görüntüleri yayınla..." çıkışı gündem oldu.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Dün Bayrampaşa Belediye başkanımız gözaltında. Belediye başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta 'AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını da. Ondan önce AK Parti'ye davet edildiğini biliyoruz. Onunla birlikte 8 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar.

"UTANMADAN..."

Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe'yi tutukladılar. Çünkü çoğunluk AK Pari- MHP'de idi. Utanmadan AKP'den seçtikleri ismi oturtup utanmadan Gaziosmanpaşa'yı aldık dediler.

Beykoz belediye başkanı tutukluyken serbest kalıyor. Belediye Başkan vekili o sürece gelip bize diyor ki 'Beykoz belediye başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek'. Biz de diyoruz ki 'bu akşam belediye başkanının toplantısı var, katılın' diyoruz. Ve o Belediye Başkan vekili dün AK Parti'ye katıldı.

"SES KAYDI VAR..."

CHP'ye kayyum atayanların elinde ses kaydı var. 2 kişi konuşuyor. Ve iki isim de CHP'den istifa etti.

Biri AK Parti'ye katıldı, diğeri de diyor ki 'Özlem başkana dışarıdan destek vereceğim' Biz dün "AK Parti'ye katılacak ses kaydına konu olan kişi AK Parti'ye geçiyor. Tam bir kumpas, yakalanmıştır" dedik. Sürekli Ekrem Başkana kara çalmaya çalışan bir diğer kişi.

4 başı mağmur olan bir kuşatmayla karşı karşıyayız.

"GEREKENİ YAPTIM..."

Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktı dakika ben gerekeni yaptım. YSK bizim lehimize verilmesi gereken kararları vermemek için rapor alan ilçe seçim kurulu başkanı- ki savcının eşiydi... Onun yerine bir hakim görevlendirmesi Manavgat'a da çökeceklerdi. Biz o noktada baklava kutusunun mizansen olduğunu deşifre ettik.

"HODRİ MEYDAN!"

Bana diyor ki '32 saatlik görüntü vardı' Arkadaşlarımız görüntülerden görünen sahnenin orada başlamadığını, baklavacının dışarda polisle konuştuğunu ispatladık. Erdoğan'a sesleniyorum, Hodri meydan...

"HAYSİYETİN VARSA YAYINLA..."

Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam, görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Sen cuma günü yayınlayacağım dediğin gündem beri Gezi olaylarından beri "Kabataş iskelesinin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü haysiyetin varsa yayınla."

Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...

Eski CHP'li ismin canlı yayında anlattıkları gündem oldu! Topa tuttu

Bomba iddia! 8 CHP'li başkan AKP'ye geçecek

Erdoğan'ın başdanışmanından kritik mesaj! Tek tek saydı

Ümit Özdağ, Erdoğan'ın 'CHP' planını açıkladı

Ahmet Hakan, Gürsel Tekin'e öyle bir gönderme yaptı ki... Herkes onu konuşuyor