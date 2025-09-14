Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...

İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından "kayyum" olarak atanan Gürsel Tekin, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar" sözlerine sert çıktı.

Tekin, "Ben Özgür Özel’in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım ama o cümlesi kendisine hiç yakışmadı. Hakkımı hepsine haram ediyorum" ifadelerini kullandı.

“SUSKUNLUĞUMUZ KORKAKLIK DEĞİL”

Tekin, suskun kalmalarının yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Tekin "Bizim suskunluğumuz korkaklığımız değildir. Bizim suskunluğumuz CHP’nin kurumsal kimliğini muhafaza ettiğimizdir." dedi.

"SON UYARIM OLSUN..."

CHP'lilere seslenerek "Son uyarım olsun" diyen Tekin "Sayın Genel Başkan’dan ricam; hukuksal olarak bir görevimiz var, kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz" çıkışıyla da dikkat çekti.

ÖZEL’E SERT YANIT

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar” sözlerinin anımsatılması üzerine "Sayın Özgür Özel’e yakıştırmadım. Ben onun ağabeyiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam, korkularımızı bıraktık. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Canı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HEPİNİZE HARAM EDİYORUM"

Gürsel Tekin, Özel’den randevu talebinde bulunup bulunmayacağı sorusuna da sert yanıt verdi.

Tekin "Dünkü laftan sonra olmayacak." diyerek "Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Kimi yuhalattınız? Partinin tertemiz insanlarını. Ayıptır, günahtır." ifadelerini kullandı.

"İşte sizin bu kafalarınız yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı…" diyen Tekin "Vazgeçin bundan. Kimsiniz siz? Sabrımızla bekliyoruz" diyerek sert çıktı.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin, polis zoruyla girdiği, bu sebeple CHP tarafından genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gitmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelmesinden önce binadan ayrılmasıyla dikkat çekmişti. Tekin, Özel ile sorulara dikkat çeken "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" yanıtını vermişti.

