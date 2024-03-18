Özgür Özel: Emeklileri enflasyon canavarına yem ettiler

Antalya Gazipaşa'da vatandaşlarla bir araya gezen Özgür Özel, CHP'yi 'baba evi' olarak tanımladı ve "CHP'ye baba evi diyorum. Başı sıkışan, derde düşen baba evine geliyor çünkü biliyor ki baba evinde yeri hazır.” açıklamasını yaptı.

Geçişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun esnafın, çiftçinin, memurun ve emeklinin zor günlerinde CHP’nin baba evi olduğunu vurgulayan Özel, “Bu evde herkese yer vardır çünkü tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktur. Ne Bülent Ecevit'tedir ne de İsmet Paşa'da... Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadesini kaydetti.

Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl dönümünü kutlayan Özel, "Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü. Bu ülkedeki herkesin dedelerinin kefensiz yattığı Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüzdeyiz. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyorum. Bir yerel seçim gündeminde buradayız. 18 Mart’ta eğer buralardaysanız gideceğiniz yer adını Atatürk’ten alan Gazipaşa’dan başka bir yer olamaz." açıklamasında bulundu.

“EMEKLİLERİ YEM ETTİLER”

Özgür Özel, emeklilerin, ilk emekli oldukları zamanlarda 1,5 asgari ücret aldıklarını ifade etti ve “Tayyip bey hiç karışmasa 26 bin lira olacaktı. Ama enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek enflasyon canavarına yem ettiler." dedi.

Konuşmasının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le emeklilerin sorunları noktasında ortak bir paydada olduklarını belirten Özel, “Meral Hanım'la Ankara’da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk” söyleminde bulundu.