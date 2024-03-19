Meral Akşener ‘Üç kağıt yapmadan, hainlik yapmadan muhalefet nasıl yapılırmış göreceksiniz’

Aynur Kaya Çağlar - Antalya / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Her gün Türkiye’nin farklı bir kentinde vatandaş ve esnafla bir araya gelen Akşener’in bu seferki durağı Antalya’nın Serik ilçesi oldu. Akşener, gezi esnasında vatandaşlardan partisine ve adaylarına destek istedi.

BEN DE MERAL AKŞENER İSEM BU ARKADAŞLARI YEDİRMEZSEM NAMERDİM

Biz birçok siyasi parti ile pek çok mücadele ettiklerini, DYP’de politikaya başladığını, ANAP ile rakip olduklarını ama birbirlerinin içine ellerini sokmadıklarını belirten Akşener, “Birbirimizin partisinden teşkilatı mahvedecek, ortadan kaldıracak eylemde bulunmadık. CHP’ye teklifi biz götürdük. Tekrar söylüyorum; 19 ilçe 4 belde belediyesi aldık, buna da eyvallah dedik. Problemimiz olmadı.

Ama neyi gördük biliyor musunuz? Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren bütün büyükşehir belediye başkanlarının hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Partimizin içerisine ellerini değil gövdelerini koymuşlar. Buradan ahlak çıkmaz. Buradan dürüstlük çıkmaz. Buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri, bu arkadaşları yedirmezsem namerdim” diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"ÜÇ KAĞIT YAPMADAN, HAİNLİK YAPMADAN MUHALEFET NASIL YAPILIRMIŞ GÖRECEKSİNİZ"

Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu. Meğer İYİ Partilileri CHP’den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba görüyormuş. Yancı görüyormuş. Ey İYİ Partililer, ey Serikliler. Siz beni tanırsınız. Hiçbir partinin içine elimi sokmadım. Hiçbir partiye direkt kötülük yapmayan, insanlara hakaret etmeyen ama sadece ve sadece rekabet eden, sizin sesiniz olmak üzerinden yol yürüyen bir siyasi partinin genel başkanıyım. Şimdi buradan ilan ediyorum; bana ve arkadaşlarıma oy vererek güç verin. Üç kağıt yapmadan, hainlik yapmadan muhalefet nasıl yapılırmış göreceksiniz.

"YA DÜMENCİLERE YA DÜRÜSTLERE, YA MERTLERE YA NAMERTLERE OY VERECEKSİNİZ"

Sn Muhittin Böcek Beyefendi hastalandığı zaman; kendisi bizzat şahittir. Pek çok insan geldi gitti; yerine biri seçelim diye. Sen onay ver dediler. Ben de olmaz dedim. Hasta bir insana bu yapılmaz dedim. Yapılması doğru değil dedim. Karşılığı ne oldu? Partimin içinde ne kadar arkadaş varsa almak oldu. Şimdi bir daha başkasına kefil olmayacağım. Kefil oldum yamuk çıktı. Bir karar vereceksiniz; hasta halinde hadi bakalım bunu değiştirip şunu koyalım diyenlerin karşısında dimdik duran bir Meral Akşener ama iyileştikten sonra o Meral Akşener’in partisine elini sokan bir anlayış. Ya dümenciler ya dürüstler, ya mertler ya namertlere oy vereceksiniz.