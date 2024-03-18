Meral Akşener net konuştu: Bizim teklifimizle İstanbul ve Ankara kazanıldı

Ahmet Enes Angın - Trabzon / YENİÇAĞ

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi.

“TÜRKİYE’Yİ SEÇERİZ”

Meral Akşener, esnaf ziyareti esnasında, uzun zamandır Türkiye’de siyasetçilerin çok rahat ettiğini belirterek, “Siyasiler seçime 10 gün kala ceketimi assam seçilirim deyip sizi şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşürüyorlar. Bu kutuplaşma sistemini yıkmak içi bunları yaptık, partimiz kuruldu. İYİ Parti sizin sesiniz olmak üzere kuruldu. Bu sesi duyurmak için elimizden geleni yaptık. Dediniz ki; Meral Akşener ve İYİ Parti biz seni muhalefet ettik, gözümüzün önünde bulunacaksın. Muhalefetin görevi sizin sesiniz olmak, olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

İktidara dediniz ki; sen de bize hizmet edeceksin. Bu iş bölümü çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için biz de seçmenin bir denge kurabilmesi adına; yani bu sisteme muhalefet edenlerin güç edinebilmesi için, umutlanması için bir tanesinin içine dahil olduk. Allah şahittir biz İYİ Parti mi yoksa Türkiye mi denilse Türkiye’yi seçeriz. Daha sonra bizim teklifimizle İstanbul ve Ankara kazanıldı.

2023 seçimlerinde girerken sesimizi duyuramadık. Vatandaş Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu istedi; onlar aday olmadı, öyle oldu böyle oldu derken mesele Tayyip Erdoğan düşmanlığı veya dostluğu değil kardeşim, sistemin yamukluğu. Bu sistem yamuk bir sistem. Bu sistem sizi yok sayan bir sistem. Sonuç itibariyle değiştiremedik. Sonrasında dedik ki biz kuruluş felsefemize geri dönmeliyiz.

Nedir bu? Sizin sesiniz olmak. Nedir bu? Hür ve müstakil olarak kutuplaşmış bu sistemin içinde sadece sizin sesiniz olmayı öne koyalım. Rekabet proje üzerinden olsun.

“3 KONU HAKKINDA KONUŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde 3 konu hakkında sürekli konuştuğunu belirten Akşener, bunun için eleştiri aldığını ancak konuşmaya da devam edeceğini ifade etti.

Akşener, konuştuğu için eleştiri adlığı 3 konuyu şöyle sıraladı:

1.EMEKLİLER

10 bin TL emekli maaşı ile 5 bin TL kira veren birisi geçinemez. Buradan Sn Erdoğan’a sesleniyorum; her şey iki dudağının arasında. Emekliye bu bayramda 7 bin TL ikramiye vereceksin. 11 bin TL emeklilere seyyanen zam vereceksin. En düşün emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Seçimlere kaldı 13 gün. Yapmadığı takdirde oyunuza talibim.

2. 100.000 ÖĞRETMEN ATAMASI

2023 seçimlerine giderken 100 bin öğretmen atayacağız dedik. Herkes dedi. 100.yılda 100 bin öğretmeni atayacaksınız kardeşim. Benim işim sizin derdinizi çözmek, çözdürmek.

3. MÜLAKAT

Mülakatın kaldırılacağını hepimiz söyledik. Bütün siyasetçiler söyledi. Her gittiğim yerde 87 puan almış elenmiş 73 puan almış atanmış.