Özgür Özel: İktidar destek mi olacak yoksa köstek mi göreceğiz

21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Panelinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel’in "Genel iktidar projelere katkı sağlayacak mı yoksa köstek mi olacak? Onu göreceğiz" sözleri dikkat çekti. Özel, ilk seçimde iktidar olacakları iddiasında da bulundu.

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başlıkları ise şu şekilde:

“Partimiz işgale, beka sorununa karşı teslim olmayan, canını ortaya koyan bir kahramanın kurduğu partidir. CHP kendi bildiğini yapmak yerine kurultaylar, rıza ve tartışmadan sonra ortaya çıkan fikri uygulayan bir partidir.

CHP darbe döneminde payını düşeni aldı sonra toparlandı. 1980’den beri iktidara giden o kapı açılamıyordu.

409 belediye başkanına söylüyorum. Ellerindeki anahtarlar bugün konuşup yarın dediklerini yaparlarsa iktidar partisi olmamızı sağlayacak anahtarıdır. O anahtara o gözle baksınlar.

Maalesef kanlı bir darbe girişimini araçsallaştırıp ilan ettirilen, birkaç sürecek deyip yıllarca sürdürülen OHAL şartlarında rejine kasteden bir anayasa değişikliği yapıldı.

Aynı şartlarda seçim yapıldı. Seçim sonucunda bugün tek adam rejimi dediğimiz yapılan bir baskın rejimle, yasama, yargı, yönetim erklerinin neredeyse tek elde toplandığı, Meclis’in yasama yetkisinin bir kısmına el konulduğu, yargının atamalardan kararlarına hakimiyetin tek kişide olduğu sistem geldi.

‘İLK SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAĞIZ’

Genel iktidar projelere katkı sağlayacak mı yoksa köstek mi olacak? Onu hep birlikte göreceğiz.

Türkiye, Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında sosyal demokrat belediyecilik anlayışını izleyecek. Denetçilerden, birden fazla görevi birlikte yapmış ilçe yöneticiliği yapımı, sahada ortaya çıkabilecek uyumsuzluğu anında hissedecek, çözecek bir ekiple sahada bütün belediyelerimizi denetleyen bir büyük yapıyı oluşturduk.

Yapılanları her 3 ay iller ve ilçeler için 6 ay, beldeler için yılda bir kez ellerine ulaştırılacak kendi karnelerinden takip edecekler. Başarının önündeki her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Onlar tasfiye edilecekler.

-Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu partinin ilk seçimlerde iktidar olacağına inanıyorum.”