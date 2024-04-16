Özgür Özel imaj değiştirdi. İki ameliyattan sonra saçını boyattı

Kaynak: Medya Radar
Özgür Özel imaj değiştirdi. İki ameliyattan sonra saçını boyattı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Başkanlığı seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 'tam kanunsuzluk hali' sebebiyle başvuruda bulundu. YSK’nın önünde açıklamalarda bulunan Özel’in yeni imajı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazda bulundu. Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ile birlikte YSK’ya gelen Özel’in yeni imajı gözlerden kaçmadı.

3153123123-l2ln-cover-jpg.webpİMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Özgür Özel, açıklama yaptığı esnada imajında yaptığı değişiklik dikkatleri çekti. Yerel seçimlerin ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özel, gözlük takmayı bırakmıştı. Özel’in şimdi de saçlarını boyattığı fark edildi.

Boyalı saçlarıyla gündem olan Özel’in yüzüne de bazı işlemler yaptırdığı iddia edildi. Eski ve yeni hali kıyaslandığında, CHP liderindeki büyük değişim, net bir şekilde görülebiliyor.

ozgur-ozel-saclarini-boyatti-8n2m.webp“KANUNSUZLUĞUN DANİSKASIDIR”

Özel, yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 'tam kanunsuzluk hali' sebebiyle başvuru yaptıklarını kaydetti ve "Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar, çuvalların içinde YSK'nın adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir" açıklamasını yaptı.

“Kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Hal, 'tam kanunsuzluk' halidir.“ ifadelerini kullanan Özel, 3 bin 389 ölü seçmenin oy kullanmış göründüğünü ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-04-16-125806.png

Özel, 300’e yakın seçmenin yurtdışında oy kullandığını ve seçim gününde yurtdışında olduklarını ispatladıklarını ifade eden Özel, "Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği açıklayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurt dışında olduğunu ispatladığımız seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza föyleriyle bakmak durumundalar. “ ifadelerini kaydetti.

İlgili Haberler
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi
Son dakika.. CHP’den YSK’ya Hatay için tam kanunsuzluk itirazı
Özgür Özel'in Filistin ziyareti ertelendi
Özgür Özel'in Filistin ziyareti ertelendi
Özgür Özel'den flaş İsrail açıklaması
Son Haberler
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi Gündem
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı Ekonomi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi Gündem
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir?
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı Ekonomi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı