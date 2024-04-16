Özgür Özel imaj değiştirdi. İki ameliyattan sonra saçını boyattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazda bulundu. Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ile birlikte YSK’ya gelen Özel’in yeni imajı gözlerden kaçmadı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Özgür Özel, açıklama yaptığı esnada imajında yaptığı değişiklik dikkatleri çekti. Yerel seçimlerin ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özel, gözlük takmayı bırakmıştı. Özel’in şimdi de saçlarını boyattığı fark edildi.

Boyalı saçlarıyla gündem olan Özel’in yüzüne de bazı işlemler yaptırdığı iddia edildi. Eski ve yeni hali kıyaslandığında, CHP liderindeki büyük değişim, net bir şekilde görülebiliyor.

“KANUNSUZLUĞUN DANİSKASIDIR”

Özel, yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 'tam kanunsuzluk hali' sebebiyle başvuru yaptıklarını kaydetti ve "Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar, çuvalların içinde YSK'nın adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir" açıklamasını yaptı.

“Kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Hal, 'tam kanunsuzluk' halidir.“ ifadelerini kullanan Özel, 3 bin 389 ölü seçmenin oy kullanmış göründüğünü ifade etti.

Özel, 300’e yakın seçmenin yurtdışında oy kullandığını ve seçim gününde yurtdışında olduklarını ispatladıklarını ifade eden Özel, "Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği açıklayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurt dışında olduğunu ispatladığımız seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza föyleriyle bakmak durumundalar. “ ifadelerini kaydetti.