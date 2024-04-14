Özgür Özel'den flaş İsrail açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İran tarafından İsrail’e yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü anımsatan Özel, "Kurucumuzun “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" söyleminde bulundu. Türkiye’nin, tansiyonu düşürecek olan her çabanın öncüsü olması gerektiğini ifade eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz." İfadelerini kaydetti.