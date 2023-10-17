Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel, 5 Kasım Pazar günü yapılacak 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Medyascope'un Youtube kanalına konuk olan Özel, adaylığını ilk açıkladığı sıralarda “tavşan aday” nitelendirildiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘yla yarışının göstermelik olduğu yönünde iddiaların ortaya atıldığını hatırlattı ve “Her şeye rağmen biz potadayız, kafa kafayayız ve biz git gide güçleniyoruz. Geldiğimiz yeri düşündüğümüzde bence biz sonuç alacağız. Ben kazanmak için her şeyi yapacağım” dedi.

"DELEGE SAYISINDA ÖNE GEÇTİK"

Adaylığını açıkladığı sıralarda 100 delegenin imzasını dahi toplayamayacağı ve resmen aday olamayacağı yönünde yorumların yapıldığını söyleyen Özel, genel başkanlık seçiminde delegelerin tercihlerine dair dengelerin her gün değiştiğine dikkat çekerek, mevcut tabloda 40-50 delege önde gözüktüklerini aktardı. Özel, bu sayının bazı hesaplamalara göre 70-75 arasında da değiştiğini söyledi. Partide bugüne kadar görülmemiş bir heyecanı dönüştürmeyi başarmak üzere olduklarını iddia eden Özel, “Biz bu seçimi kazanacağız” dedi.

14-28 Mayıs seçiminin ardından yaşanan hüsranı “kolumu kaldırmaya halim yoktu” diyerek açıklayan Özgür Özel, adaylığını ilan ettiğinden beri yükseldiğini ve bugün 600 delegeyi geçtiklerini öne sürdü. "Kazanacağımız görülüyor" diyen Özel, “100 oy alamaz” diyenlerin bugün ise “kafa kafayayız” demeye başladığını da sözlerine ekledi.

“YEPYENİ KADROLARIMIZ HEYECAN YARATIYOR”

Özgür Özel, 4-5 Kasım’daki CHP Kurultayı öncesi, A takımını tanıtacağını duyurdu:

“Bizim kadrolarımıza baktığınızda, Parti Meclisi’nde, MYK’da, partinin yönetim kadrolarında çok fazla genç, kadın ve yepyeni siyasetçiler göreceksiniz. CHP’nin siyasetine katkı sağlayabilecek herkesin dikkatini çekecek kadrolar göreceksiniz. Bununla ilgili Kurultay’a bir hafta kala bir tanıtım toplantısı yapacağız. Bu toplantıyla Türkiye’deki herkese bu partiyi hangi kadroların yöneteceğini ve nasıl yöneteceğini göstereceğiz. Bu yepyeni kadrolarımız heyecan yaratıyor.”

“BÜTÜN KADROLARIN GENÇLEŞTİĞİ BİR CHP’DEN BAHSETMEK İSTİYORUZ”

CHP’de siyaset yapanların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu belirten Özel, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı hedeflediğini söyledi, “Mümkün olduğu kadar çok kadının bizimle birlikte olduğu, kadın siyasetçinin olduğu ve kadroların ciddi şekilde gençleştiği, sadece genel başkanın 27 yaş gençleşmesinden bahsetmiyoruz bütün kadroların gençleştiği bir CHP’den bahsetmek istiyoruz” dedi.

“BAŞKANLIĞIMDA DAHA ÇOK KADIN SİYASETÇİ GÖRECEKSİNİZ”

Yüzde 33 kadın kotasına tâbi olduklarını ancak kadınlara eşit temsil önerdiklerini vurgulayan Özel, kadın ağırlıklı siyaset modeline geçilmesi gerektiğini savunarak, “Tüzük değişikliğinde de eşit temsil yani %50 kadın, %50 erkek meselesine bir yerden geçmek lazım. Kurultayda bizim listemizde normal bugüne kadar partinin yöneliminin çok üzerinde kadınları göreceksiniz, gençleri göreceksiniz” diye konuştu.

“HAYALİM CHP’NİN YAPTIĞI HER LİSTENİN YARISININ KADIN OLMASI”

Özel, şöyle devam etti:

“Bütün hayalim bundan sonra CHP’nin yaptığı her listede yarısının kadın yarısını erkek olması. Bunu yazıyorlar, tam başaramıyorlar yüzde 40’a yüzde 60 oluyor. HDP grubuna baktığınızda yüzde 40’ının kadın olduğunu, her yerde bir eş başkanlık noktasını kadınlara eşit temsil verdiklerini görüyoruz. CHP’nin mutlaka siyaset yapan kadın sayısını artırması gerekiyor. Genel başkanlığımda yarısının kadın yarısını erkek olduğu bütün süreçleri hedefliyoruz.”