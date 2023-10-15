Özgür Özel'in 'yeni bir sayfa' çıkışına İYİ Parti'den yanıt: Artık geri dönüş olmayacak

CHP Genel başkan adayı Özgür Özel yerel seçim için İYİ Parti ile ittifaka sıcak baktığını açıklasa da İYİ Parti kaynakları her ilde aday çıkarmakta kararlı olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Özgür Özel'in 'yeni bir sayfa' çıkışına İYİ Parti'den yanıt: Artık geri dönüş olmayacak

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel bir röportajında, “Ben İYİ Parti’yle yeni bir sayfa açabileceğimize inanıyorum. Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur” demişti.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın ulaştığı İYİ Partili kaynaklar ittifak sürecine “sünger çekildiğini” belirtti.

İYİ Partili kaynaklar şu bilgileri aktardı:

“Artık yerel seçim sürecine girildi. Tek tek herkesin kapısının çalınacağı, her yurttaşa temas edilecek bir model üzerinde çalışılıyor. İstanbul’un 39 ilçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunda konuşulan bazı isimler var. Bunlar da değerlendiriliyor. Aday belirleme çalışmaları başladı artık bir geri dönüş olmayacak. Önümüzdeki günlerde adaylık için görevini bırakacak ilçe başkanlarımız olacak.”

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