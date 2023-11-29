Özgür Özel, Meral Akşener'i ziyaret edecek

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları sürerken, Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İki lider, 30 Kasım Perşembe günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

“BERABER PEK ÇOK ZORLUĞU AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM“

İki liderin 15 Kasım Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmıştı. Ancak bu görüşme Özel'in KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümü törenine katılması dolayısıyla gerçekleşmemişti.

İki liderin ne zaman görüşeceği tartışılırken Özel, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimler için seçim bölgelerine özel iş birlikleri olabileceğini söylemiş, "Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız" demişti.