Özgür Özel'den Akşener açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelmek için bugün Antalya’ya gitti. Antalya Havalimanına inişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

“İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU’NUN KARARINI BEKLİYORUZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, “Biz, Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi, pazartesi günü İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun konuyu değerlendirmesini, alacakları kararı bekliyoruz. Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum” dedi.