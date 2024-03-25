Özgür Özel mitingte atılan sloganı beğenmedi. 'Evladım o mesajı mı verdik şimdi ?'

Yerel seçimlere 1 haftadan kısa bir süre kalması ile sadece belediye başkan adayları değil parti liderleri de vites artırarak çalışmalarına devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel dün yerel seçim çalışmalarına İzmir ilçelerinde miting yaparak devam etti.

Özel İzmir’in Foça, Aliağa, Bayraklı, Çiğli ve Menemen ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Özel, ilçelerde gösterdikleri adaylara oy istedi.

Konuşmasında AKP’ye eleştirilerde bulunan Özel kalabalıkta atılan “İnadına CHP inadına sol” sloganı üzerine, “Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi.

Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin” dedi.

Özel, sonrasında gülümseyerek, “İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ olur” ifadelerini kullandı.