Özgür Özel neden Mansur Yavaş’a önce sarıldı? Diğer yanında İmamoğlu vardı. Tartışılan görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Paris Olimpiyatlarında Kadın Milli Voleybol takımımızı desteklemek üzere Paris’te bir araya geldi.

İmamoğlu ve Yavaş, çeyrek finale kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında beraber görüntü verdi. Başkanlar, milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi. Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL SEVİNCİNİ ÖNCE MANSUR YAVAŞ’A SARILARAK KUTLADI

Kadın Milli Voleybol takımımızın Çin’i mağlup ettiği sırada tribünler ayağa kalktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce sağında duran Mansur Yavaş’a sarılarak sevincini kutladı, ardından solunda duran İmamoğlu’na sarıldı.

Özgür Özel’in önce Mansur Yavaş’a sonra Ekrem İmamoğlu’na sarılması ve Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın kırmızı giyinip İmamoğlu’nun giymemesi tartışma konusu oldu.

MİLLİ TAKIMIMIZ YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Milli takımımız Çin'i 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.