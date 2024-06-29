Özgür Özel neden winner ceketi giydiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın Youtube kanalındaki programa katıldı. Özel, 'Winner (Kazanan)' ismi verilen cekete dair gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınında açıklama yaptı.

Özel, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" ifadelerini kullandı.