Özgür Özel sızdırılan videonun ardından ilk kez konuştu

Gazete Duvar’a açıklamada bulunan Özel, CHP’nin içinde bulunduğu süreçle ilgili her platformda konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini söyledi. Toplantı kayıtlarının sızdırılmasına ilişkinse Özel, “Partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN BİR ÇIKIŞ ARIYORUZ”

“Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim” diyen Özel, “14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. 28 Mayıs’tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum.”

“İSTİŞARE YAPTIK, DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK”

Yapılan toplantıda partideki bazı görevden almalarla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktaran Özel, “Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir, bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur” değerlendirmesini yaptı.

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDEN AĞIR BİR SUÇTUR”

Toplantının sızdırılmasının sert sözlerle eleştiren Özel, “Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının 'ihanet' başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

MYK’YA NEDEN KATILMADI?

Özel, bugün gerçekleşen MYK toplantısına katılmama gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: “Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde seçim bölgem Manisa’daydım ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara’daki toplantıya katılmadım.”

“İSTİFA ETMEYECEĞİM”

Özel, başına yansıtan istifa ve görevden almaya ilişkin haberlere dair de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.

Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim.”

Özel, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır, bunu sağlayacağız.”